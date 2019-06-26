На Тернопільщині люди з інвалідністю… здійснили сплав по річці Дністер

Чи здатні люди з інвалідністю займатись активним відпочинком. Так здатні. І це нещодавно в черговий раз довели сміливці з Тернопільської області, які здійснили сплав по річці Дністер. За пропозицією управління туризму облдержадміністрації ми сформували групу активістів, які мають різні нозології, групи інвалідності. Приємно, що погодилась на поїздку і мати з неповнолітньою дитиною.

Найперше виникло логічне запитання чи відчувався страх. Страху не було. Насамперед через те, що з самого початку відчувалась впевненість в своїх силах, щирість і доброзичливість людей, які були причетні до сплаву. Це стосувалось як представників управління туризму, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, так і усіх представників туристичних фірм, які надали засоби та здійснювали професійні дії під час сплаву.

Ані словами, ані фотографіями не можливо передати відчуття природної краси, душевного задоволення, які можна отримати під час сплаву. Цю атмосферу можна відчути лише перебуваючи в плавзасобі. Хочеться відзначити і присутніх представників засобів масової інформації, які намагались якнайповніше зібрати інформацію для висвітлення. Також заслуговують на щирі слова подяки молоді хлопці і дівчата, котрі не лише допомагали під час сплаву, а й демонстрували цікаві навички з використання різних водних засобів. І 10 кілометрів річкою долаються на одному подиху.

Кожен з нас переконався, що подорожувати річкою Дністер безпечно для усіх. А наші активісти отримали на пам’ять ще й додаткові сувеніри, які кожному вручив начальник управління туризму Ростислав Яцків.

Дуже хочеться щоб такий вид відпочинку знаходив як найбільше прихильників.

Михайло Костів,

Голова Тернопільської обласної організації

Союзу осіб з інвалідністю України