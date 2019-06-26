В аеропорту Варшави при спробі втечі затримали тернопільського афериста Владислава Луговського

У суботу, 22 червня 2019 року, о 08:50 в міжнародному аеропорту імені Ф.Шопена (Варшава) польські правоохоронці та детективи Інтерполу провели спільну операцію із затримання особливо небезпечного злочинця, громадянина України – Луговського Владислава Володимировича, 1983 р.н., мешканця міста Тернопіль, Тернопільської області.

Раніше Луговського було оголошено у міжнародний розшук по лінії Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів на території Євросоюзу та України.

Повідомляється, що в рамках відкритої кримінальної справи щодо шахрайських дій на території Європейського Союзу, правоохоронці Польщі відстежували переміщення Владислава Луговського, а вже 21 червня отримали оперативну інформацію про те, що злочинець у терміновому порядку збирається залишити межі країни.

Наступного дня під час оперативно-розшукових заходів Владислав Луговський був затриманий у літаку при спробі втечі із м.Варшави, (Польща) до м. Аліканте (Іспанія), де він планував переховуватись від правоохоронних органів Польщі та України.

Також раніше повідомлялось, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 1201810000000416 від 05.07.2018 року стосовно Луговського Владислава Володимировича, яке розпочато за заявою директора ТОВ «Неолекс Консалт» за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.5. ст. 191 КК України, а саме розтрати грошових коштів, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «НЕОЛЕКС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38686792), котрий було скоєно колишнім заступником директора з комерційних питань товариства – Луговським Владиславом Володимировичем.

Ось посилання за яким можна отримати офіційну інформацію від правоохоронців:

https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3018347519076950

Відповідно до українського законодавства, за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 статті 191 КК України, застосовується санкція у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.