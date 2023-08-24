На Тернопільщині молодик намагався дати поліцейським хабар

Під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції Зборівського відділення поліції зупинили водія автомобіля «ЗАЗ-1103» за порушення правил дорожнього руху. За кермом автівки перебував 20-річний місцевий житель. Під час спілкування правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій почав пропонувати поліцейським 5 тисяч гривень неправомірної вигоди, аби вони його відпустили і не складали на нього адмінпротокол. Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група, яку на місце події викликали інспектори.

Як з’ясувалося, водій-порушник вже раніше потрапляв в поле зору правоохоронців за керування автівкою напідпитку.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.