Тернопільські першокласники отримають сучасні ортопедичні шкільні ранці

Цими днями Тернопіль отримав чергову гуманітарну допомогу у рамках співпраці з німецько-українською благодійною організацією Синьо-Жовтий Хрест (Blau-Gelbes Kreuz e.V.). Цього разу допомога скерована школярам-першокласникам, які отримають сучасні ортопедичні шкільні ранці.

«Вже зовсім скоро пролунають перші дзвоники у школах нашого міста. Особливо цього дня чекають першокласники. Цьогоріч завдяки співпраці нашого міста та Німецько-Української благодійної організації Синьо-Жовтий Хрест Blau-Gelbes-Kreuz e.V. чудові ортопедичні наплічники отримають першокласники, чиї батьки захищають нашу державу сьогодні або є військовими медиками, які втратили когось з батьків через військові дії, дітки, що підуть у перший клас, багатодітних чи малозабезпечених сімей та інші, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Ранці вже доставлені до нашого міста. Усі наплічники додатково доукомплектовуємо канцелярією. Дякуємо нашим партнерам!»

Шкільні ранці передбачені для таких категорій:

діти, чиї батьки, рідні брати чи сестри є або були військовослужбовцями, беруть (брали) безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України;

діти, чиї батьки (рідні брати/сестри) є військові медики;

діти, які втратили когось з батьків у зв’язку з військовими діями;

діти із сімей, які втекли від військових дій (внутрішньо переміщених осіб);

діти з багатодітних сімей;

діти з малозабезпечених сімей.

Нагадаємо, у березні цього року благодійна організація з міста Кельн, Німеччина, за логістичної підтримки CBG – Chernivtsi Business Group та міської ради Тернополя надала 108 Пакунків малюка (Babybox) для новонароджених дітей із сімей військовослужбовців, переселенців, малозабезпечених та багатодітних родин. Їх можна і надалі отримати в Тернопільському міському територіальному центрі за пред’явленням відповідних документів за адресою вул. Миколи Лисенка, 8.