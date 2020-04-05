На Тернопільщині один депутат зробив більше, ніж вся обласна державна адміністрація

Майже 1500 захисних комбінезонів, що допомагають захистити лікарів від коронавірусу, трохи більше, ніж за тиждень роздав лікарям деяких районів нашого краю депутат Верховної ради від Тернопільщини Іван Чайківський.

Із початком поширення інфекційного захворювання COVID-19 на території України із соціальною ініціативою #безпека_лікаря_наша_безпека виступив народний депутат від Тернопільської області Іван Чайківський. Чоловік разом зі своїми помічниками звернувся до соціально відповідального бізнесу, закумулював кошти та налагодив пошиття захисних комбінезонів для медиків.

– Ми почали! Після консультацій з лікарями, вивчення потреб районних лікарень, спілкування з районними активістами, що допомагають у боротьбі з коронавірусом, прийняли рішення зосередитися на захисті тих, хто має нас оберігати – лікарів та медперсоналу. Найперше, що потребують медики, і що важко купити, це захисні комбінезони. Ми знайшли матерію, налагодили пошив, дали перші зразки лікарям на тестування, – повідомив Іван Чайківський на своїй сторінці у Facebook.

Відтак за трохи більше, ніж тиждень, починаючи із 27 березня команда Івана Чайківського уже встигла забезпечити медиків районних лікарень, працівників швидкої допомоги та сімейних лікарів шести районів області майже півтора тисячею захисних комбінезонів. Медики Зборівського, Бережанського, Козівського, Тернопільского, Підгаєцького районів потрапили під соціальну ініціативу народного депутата тому, що це його виборчий округ, а Монастириського – через значну кількість інфікованих на COVID-19.

В допомогу до ініціативи волонтерів, державна адміністрація зорганізувала для потреб лікарів області ще 840 захисник костюмів.

Окрім того, однодумці народного обранця роздали лікарням округу 1000 респіраторів вітчизняного виробництва 3-го класу захисту та 150 літрів дезинфікуючого засобу. Волонтери по районах допомогли закупити для медиків окуляри та рукавички.

Фото з офіційної сторінки Івана Чайківського у Facebook