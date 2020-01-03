На Тернопільщині перекинулась вантажівка в якій перебувало двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 січня на автодорозі Збараж – Ланівці поблизу с. Синява Збаразького району. Близько 17.30 годин тут перекинувся вантажний автомобіль «Mersedes Atego». На момент аварії у вантажівці перебувало двоє людей. Якщо водій зумів самостійно вибратись з автомобіля, то його 43-річний пасажир, житель с. Іванівка Бориспільського району Київської області, через вади ніг залишився у перекинутому авто. На допомогу прибули збаразькі рятувальники, котрі й дістали чоловіка.

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