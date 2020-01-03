11:20 | 3.01.2020
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«Парфумеру» з Підволочиська поліцейські інкримінують три крадіжки

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Зловмисник обкрадав місцевий маркет.

Грати, ізолятор

Під час досудового розслідування слідчі Підволочиського відділу поліції встановили, що 49-річний місцевий житель вчинив три крадіжки з місцевого маркету, де реалізують парфуми, косметику та товари особистої гігієни. Серед різноманіття краму зловмисник завжди обирав парфуми, які згодом реалізовував за зниженою ціною. Вартість накраденого – понад дві тисячі гривень.

Зловмисник у скоєному зізнався. Йому оголошено підозру з частинами 1 та 2 статті 185 ККУ. Кримінальне провадження незабаром буде скеровано до суду, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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