18:17 | 25.08.2023
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На війні загинув Роман Шпуняр з Тернопільщини

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24 серпня  під час мінометного обстрілу з боку військових формувань російської федерації поблизу н.п. Берестове Донецької області загинув житель с.Сороки сержант ШПУНЯР Роман Євгенович 1995 року народження, проходив військову службу з 28.02.2022 року, мужньо захищаючи Батьківщину віддав найцінніше своє ЖИТТЯ. Повідомляє Бучацький РТЦК.


 Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати !!!! Гіркота втрати, біль яка пронизує, до якої не можна звикнути, якої не можна пробачити.

Вічна, світла пам’ять й слава Герою…

Наша безмежна шана полеглому Захисникові!

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