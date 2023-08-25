На війні загинув Роман Шпуняр з Тернопільщини

24 серпня під час мінометного обстрілу з боку військових формувань російської федерації поблизу н.п. Берестове Донецької області загинув житель с.Сороки сержант ШПУНЯР Роман Євгенович 1995 року народження, проходив військову службу з 28.02.2022 року, мужньо захищаючи Батьківщину віддав найцінніше своє ЖИТТЯ. Повідомляє Бучацький РТЦК.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати !!!! Гіркота втрати, біль яка пронизує, до якої не можна звикнути, якої не можна пробачити.

Вічна, світла пам’ять й слава Герою…

Наша безмежна шана полеглому Захисникові!