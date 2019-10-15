11:43 | 15.10.2019
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На Тернопільщині поліція разом із дітьми відзняли своєрідний мюзикл (відео)

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 Нещодавно у Збаражі поліція разом із танцювальним колективом «Антураж» у  Вишнівецькій школі відзняли своєрідний мюзикл на тематику «Стоп булінг». В цьому їм допоміг відео-оператор Богдан Кузьма.

Дівчата життєво увійшли в образ того персонажу, який потрібно було зіграти, передали своєю хореографією всю суть продуманого інспектором ювенальної превенції сценарію, який так вміло своєю хореографічною постановкою втілила в життя чудовий хореограф Яна.

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