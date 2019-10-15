На Тернопільщині поліція разом із дітьми відзняли своєрідний мюзикл (відео)

Нещодавно у Збаражі поліція разом із танцювальним колективом «Антураж» у Вишнівецькій школі відзняли своєрідний мюзикл на тематику «Стоп булінг». В цьому їм допоміг відео-оператор Богдан Кузьма.

Дівчата життєво увійшли в образ того персонажу, який потрібно було зіграти, передали своєю хореографією всю суть продуманого інспектором ювенальної превенції сценарію, який так вміло своєю хореографічною постановкою втілила в життя чудовий хореограф Яна.