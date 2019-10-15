На Тернопільщині працюють іноземці з 18-ти країн світу!

У січні-вересні 2019 року у Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано (продовжено термін дії) 42 дозволи на працю іноземних громадян із 18-ти країн світу. Цьогоріч найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни Турецької Республіки та Республіки Польща.



В області іноземці працюють на виробництві (26,3%), у сільському господарстві (24,4%), в торгівлі (15,2%), сфері обслуговування і надання послуг (10%), переробній промисловості, будівництві та інших сферах (24,1%).



На 01.10.2019 на Тернопільщині 41 роботодавець використовує працю іноземних громадян з таких країн, як Польща, Турецька Республіка, Німеччина, Таїланд, Азербайджан, Вірменія, ФРН, Королівство Данія, США, Швейцарія та ін.



Майже дві третини іноземців, які офіційно трудяться на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».

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