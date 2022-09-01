На Тернопільщині попрощалися з трьома військовослужбовцями, які загинули на Донеччині.

На Збаражчині попрощалися з військовослужбовцем 59-річним Сергієм Алєсніковим. Військовослужбовець загину 28 серпня у Донецькій області. Боєць закінчив Збаразьке училище за фахом електрика. Займався дизайном квартир.

Похорон у Збаражі. Фото: Оксана Максимлюк/Суспільне Тернопіль

Працював як в Україні, так і за кордоном. Проте із початком повномасштабного вторгнення залишив усе та став на захист України.

Похорон Сергія Алєснікова. Фото: Оксана Максимлюк/Суспільне Тернопіль

Вже в лютому 2022 року долучився до лав 105 бригади, служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки, роти вогневої підтримки військової частини А7170. Похоронили бійця на Алеї Героїв збаразького цвинтаря.

Похоронили бійця на Алеї Героїв. Фото: Оксана Максимлюк/Суспільне Тернопіль

У селі Буцнів Великоберезовицької громади вчора, 31 серпня, зустріли тіло загиблого 37-річного воїна Ігоря Рожука. Військовослужбовець загинув обороняючи Україну від російських окупантів на Донеччині.

Похорон Ігоря Рожука. Фото: Великоберезовицька ОТГ

Протягом останніх років військовий проживав у Тернополі. Він виступав виступав за команду Буцнева “Мрія”, а згодом за “Поділля” та “ЛАН”.

Зустріч загиблого військовослужбовця. Фото: Великоберизовицька ОТГ

У селі Окопи Мельнице-Подільської ОТГ попрощалися з військовослужбовцем Андрієм Вознюком.

Похорон Андрія Вознюка. Фото: Мельнице-Подільська ОТГ

Нагадаємо, 28 серпня загинув 26-річний командир автомобільного взводу підвозу боєприпасів роти матеріального забезпечення військової частини А3085 старший лейтенант Андрій Вознюк, житель села Окопи Мельнице-Подільської ОТГ.

Прощання з бійцем. Фото: Мельнице-Подільська ОТГ

“Провели в останню земну дорогу 26-річного старшого лейтенанта ЗСУ Андрія, котрий під час служби в АТО вивів з оточення побратимів, врятувавши їм життя. Цей подвиг навіки залишиться у пам’яті нашого народу”, – повідомив Олег Гаврилюк.

Похорон Андрія Вознюка. Фото: Мельнице-Подільська ОТГ



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