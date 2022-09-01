Тернополян запрошують приєднатися до Всесвітнього дня прибирання

Під гаслом «Хай небо буде мирним, а Україна чистою!» з дотриманням карантинних норм та обмежень воєнного часу, враховуючи норми безпеки та географічні особливості регіонів, у 2022 році Тернопільщина та інші регіони України традиційно приєднаються до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» разом з мільйонами учасників у 191 країні Світу.

Основна мета – формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання серед громадян, об’єднання зусиль заради екологічного майбутнього.

Організатори адаптували найбільшу екологічну подію осені який до сучасних реалій і продовжили у часі з 17 серпня по 17 вересня 2022 року. В рамках підготовки до Всесвітнього дня прибирання проводяться спеціальні тренінги для цивільного населення «Основи мінно-вибухової справи, безпека цивільних громадян».

“Сьогодні росія продовжує плюндрувати українське довкілля та перетворювати наші домівки на будівельне сміття. З початку війни в Україні вже утворилася велика кількість відходів руйнації. Масштаби руйнувань вражають. Попри це, приємно бачити, що у такий складний час, українці продовжують звертати увагу на чистоту довкілля – упорядковують подвір’я та сортують відходи. Деякі допомагають рятувальникам розбирати завали та прибирати відходи руйнації”. – зазначив Руслан Гречаник, Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Презентували формати участі, які будуть різні в залежності від географічного розташування та безпеки:

· Для всіх, онлайн – Цифрове прибирання можна реалізувати в будь-якому зручному місці та в будь-який час. Видалення зайвої інформації зі своїх гаджетів, хмарних сховищ, електронних та інтернет-ресурсів, дозволить розвантажити центри баз даних, на підтримку яких витрачається величезна кількість енергії, це прибирання зменшить кількість викидів CO2 в атмосферу – реєстрація результатів на сайті letsdoitukraine.org/digitalcleanup.

· Колективні прибирання на території установ, організацій. За такої форми кількість учасників у групі має бути обмежена, а площа – перевірена ДСНС на безпечність, у випадку сигналу тривоги всі мають спускатись в укриття.

· Традиційні прибирання допускаються виключно на рекомендованих локаціях органами місцевого самоврядування.

· Формування Національної мапи пунктів прийому вторинної сировини recyclingpoints.org «Знайди, сортуй, здавай» сортування вторинної сировини та відправка на переробку.

· Розбір завалів.

Для закладів освіти оголосили конкурс, детальніше про умови участі можна дізнатися у Положенні за посиланням: https://cutt.ly/nflKgaR

Тернополян закордоном, які зможуть організувати онлайн або офлайн прибирання, також запрошують приєднатись до міжнародної події, подякувати приймаючим країнам та підтримати своє рідне місто навіть на відстані.

Результати участі кожного у Всесвітньому дні прибирання можна зареєструвати за посиланням до 25 вересня 2022 року включно https://forms.gle/zjQtrZoL3KXZ5hP18

Організатори закликають не робити масові скупчення та брати участь лише у прибираннях на рекомендованих та дозволених локаціях органами місцевого самоврядування, попередньо пройшовши інструктажі техніки безпеки та під час сигналу тривоги проходити в укриття.



