На Тернопільщині пожежники з палаючої будівлі врятували жінку

28 грудня о 18:58 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у одноповерховій будівлі приватного складського приміщення будматеріалів, в с. Гермаківка Борщівського району. Прибувши на виклик бійці служби порятунку встановили, що пожежа виникла в приміщенні складу будматеріалів. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі складала орієнтовно 120 м. кв.

Внаслідок пожежі знищено будматеріали, товари сільськогосподарського призначення, стіни, стелажі, перекриття та покриття будівлі на загальній площі 120 м кв. Пожежа локалізована о 19:46 та ліквідована о 21:37. На гасіння пожежі залучались рятувальний підрозділ 8 ДПРЧ Управління та черговий караул МПК сел. Мильниця-Подільська.

Під час гасіння пожежі в приміщенні будівлі виявлено та винесено на свіже повітря громадянку 1990 р.н., яку з діагнозом: «отруєння чадним газом» було госпіталізовано в Борщівську ЦРКЛ.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Фото ілюстративне