Тернопільська міська дитяча лікарня має лишні кошти? Медзаклад замовив найдорожчі рукавички в Україні

Вартість оглядових нітрилових рукавичок у медичних закупівлях зросла до 13,5 грн. Наприклад, такою є ціна у закупівлі Тернопільської міської дитячої лікарні, яка підписала контракт 16 грудня з ТОВ «Юмед плюс».

Окрім оглядових нітрилових неприпудрених рукавичок, дитяча лікарня замовляла також хірургічні рукавички, а ще голки та шприци. Всього сума контракту становить 218 тис. грн, серед яких 135 тисяч витратять сам на нітрилові рукавички.

Високу ціну на рукавички фіксували і в інших медзакладах. Закарпатський центр легеневого здоров’я такий товар 17 грудня замовляв по 12,8 грн за пару, а дрогобицький ліцей № 1 імені Івана Франка — по 11,85 грн відповідно. Разом із тим трапляються випадки дешевших замовлень. Славська селищна рада придбала нітрилові рукавички по 10,4 грн/пара.

Помітити зростання вартості нескладно, якщо проаналізувати контракти одного постачальника. Наприклад, приватна підприємиця Анастасія Гадус 1 грудня продавала нітрилові рукавички Прикарпатському онкологічному центру по 11,2 грн, а ще в вересні Івано-Франківській дитячій лікарні по 9,7 грн, що на 15% дешевше.

Після початку пандемії Covid-19 ціни на засоби індивідуального захисту почали різко зростати. Раніше «Наші гроші. Львів» проводили дослідження закупівель медичних масок, які також різко дорожчали, але у листопаді ціни на маски повернулись на докарантинний рівень.

Станом на вересень імпортери оптом продавали нітрилові рукавиці по 7,5 грн за пару. Приблизно таку ж вартість можна знайти у вересневих закупівлях бюджетних установ, хоча вже тоді нерідко їх ціна становила 8-9,5 грн.

Основна причина зростання вартості рукавичок – дефіцит товару. В Україні нітрилові рукавички не виробляють, а тому їх доводиться імпортувати. Більшість заводів не встигають виконувати замовлення, є велика конкуренція між замовниками, а ще на вартість впливає тип транспортування.

Це підтвердила і власниця компанії ТОВ «Юмед плюс» Юлія Данилюк:

«Ціна в договорах залежить від закупівельних цін. Як виробники їх завозять, по такій ціні ми і змушені купувати, якщо б їх завозили по гривні-дві, як це було весною, то ніхто б не ставив такої високої ціни. Ми мусимо виходити з того як продають дистриб’ютори».

«Дистриб’ютори надають нам вартість, ми накидаємо ще 20%, як це роблять в аптеках, і тому така ціна», – пояснила ціноутворення Юлія Данилюк.

Також власниця компанії зазначила, що подорожчання триває від осені, і ціни можуть змінюватись ледь не кожного тижня.

На онлайн-ринку ціна рукавичок теж збільшилась. У більшості магазинів у роздріб їх продають по 13-14 грн за пару, хоча у випадку оптового замовлення на підтвердили ціну по 11,5 грн за пару.

Про постачальника

ТОВ «Юмед плюс» зареєстровано у Тернополі. Перше держзамовлення фірма отримала у липні 2020. З того часу «Юмед плюс» підписав 22 договори на 3,8 млн грн.