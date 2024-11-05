На Тернопільщині працюють іноземці з 20 країн

Упродовж січня-вересня 2024 року в Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано, продовжено термін дії чи внесено зміни до 23 дозволів на застосування праці іноземних громадян та осіб без громадянства. Найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни Туреччини, Польщі та США.

Іноземці працюють в оптовій та роздрібній торгівлі (27,3%), переробній промисловості (24,1%), сільському господарстві (23,0%), у сферах інформацій і телекомунікацій та охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (по 5%).

49 роботодавців Тернопільщини використовували працю 58 іноземців з 20 країн, зокрема, Польщі, Турецької Республіки, Німеччини, Таїланду, Марокко, Вірменії, Бельгії, Чехії, Данії, США, Швейцарії, Литви, Франції, Китаю, Болгарії, Білорусі, Італії, Нідерландів, Ізраїлю та Казахстану.

Більшість іноземців, які офіційно працюють на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «іноземні наймані працівники».