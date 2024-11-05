15:03 | 5.11.2024
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Новини Тернополя 

Користувачів iPhone масово переводить на московський час

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Останніми днями користувачі iPhone в Україні повідомляють про збій, який призводить до автоматичної зміни часу, геопозиції та прогнозу погоди на їхніх телефонах.
У деяких випадках українців «переміщало» в такі локації, як Білорусь, Курськ, Москва, а декому навіть показувало Північний Льодовитий океан.
Щоб уникнути такої ситуації, рекомендується вимкнути функцію «Задавати автоматично» у налаштуваннях «Дата і час» і встановити правильний часовий пояс вручну.
Джерело: Букви

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