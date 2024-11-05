Користувачів iPhone масово переводить на московський час

Останніми днями користувачі iPhone в Україні повідомляють про збій, який призводить до автоматичної зміни часу, геопозиції та прогнозу погоди на їхніх телефонах.

У деяких випадках українців «переміщало» в такі локації, як Білорусь, Курськ, Москва, а декому навіть показувало Північний Льодовитий океан.

Щоб уникнути такої ситуації, рекомендується вимкнути функцію «Задавати автоматично» у налаштуваннях «Дата і час» і встановити правильний часовий пояс вручну. Джерело: Букви