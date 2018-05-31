На Тернопільщині преміюватимуть вчителів, чиї учні набрали найбільше балів на ЗНО

Відбулося засідання постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Депутати розглянули понад двадцять питань, обговоривши які, прийняли відповідні рішення.

Зокрема – слухали заступника голови Тернопільської обласної ради Любомира Крупу «Про розгляд службової записки від 02 травня 2018 року щодо обговорення питання про розроблення вказаного «власного положення», яке випливає з Типового положення «Про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти». Після пропозицій та зауважень члени комісії вирішили: «Доручити Тернопільському обласному комунальному інституту післядипломної педагогічної освіти підготувати проект положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

Утворено також робочу групу з підготовки матеріалів на постійну комісію Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, для відбору кандидатів на щорічне преміювання Верховної Ради України педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

Заслухавши питання «Про розгляд депутатського звернення Мисика Володимира Святославовича від 11 травня 2018 року № 01-02/22-2018 «Про преміювання учнів та вчителів закладів освіти Тернопільської області за результатами ЗНО», комісія вирішила:

«1. Підтримати депутатське звернення Мисика Володимира Святославовича від 11 травня 2018 року № 01-02/22-2018 «Про преміювання учнів та вчителів закладів освіти Тернопільської області за результатами ЗНО».

2. Рекомендувати Тернопільській обласній раді розглянути запропонований проект рішення Мисика Володимира Святославовича на найближчому пленарному засіданні сесії обласної ради».