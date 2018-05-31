Прем’єр і голова Укравтодору перевірили хід ремонту дороги з Тернополя до Підволочиська

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та керівник Укравтодору Славомір Новак сьогодні із робочим візитом побували на Тернопільщині. Зокрема проінспектували втілення на дорогах області Урядової ініціативи «Капітальний ремонт країни». В рамках вищезгаданої програми було виділено кошти на оновлення 38,9 кілометрів траси М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, а саме ділянки від Тернополя до кордону з Хмельниччиною.

У 2018 році на поточний середній ремонт вищезгаданої ділянки Уряд передбачив 823,3 мільйони гривень.

«Служба автомобільних доріг у Тернопільській області проводить повноцінний ремонт основи. Товщина регенерованого шару складає 22 см. Далі влаштовується вирівнюючий шар асфальтобетону(10 см) і верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону (5 см). Завершити ремонт плануємо до 1 серпня,» – коментує начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

Ремонт на трасі М-12 стартував 12 квітня. Для оптимізації процесу назустріч одна одній рухаються дві бригади підрядника.

Станом на 31 травня на дорозі вже виконано роботи на суму 382,1 мільйони гривень, а саме:

Фрезерування покриття дорожнього одягу – 29,7 км.

Регенерацію основи дорожнього одягу – 27 км.

Укладено нижній шар з асфальтобетону – 20,7 км.

Укладено верхній шар покриття ЩМА – 2,3 км.

Демонтаж бортового каменю – 4000 м.п.

Поширення проїзної частини – 0,96 км.

Дорога від Тернополя до Підволочиська – це частина транснаціонального коридору GO highway, котрий з’єднає польські порти Гданськ і Гдиня з українською Одесою та Миколаєвом. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області минулоріч вже оновили першу ділянку GO highway: комфортний автошлях пролягає тепер від Тернополя до кордону з Львівщиною.

«Вже в цьому році від кордону (з Польщею – прим. )у Львівській області і до Уманя буде зроблено дорогу. Фінансуванням ремонт GO highway забезпечено, тендери всі проведені. Зараз черга тільки за якісного виконання робіт підрядниками, » – коментує глава Уряду Володимир Гройсман.

У ході робочої зустрічі Прем’єр-міністр також наголосив на важливості встановлення вагових комплексів поруч з відремонтованими дорогами, аби перевантажені фури не змарнували витрачені на оновлення доріг кошти.