Вандали погнули ринви, знищили клумби у школі Тернопільського району

охайною, теплою, красивою, а інші ламають і руйнують. P.S. Хто може нам допомогти виявити винуватців просимо звертатися до адміністрації школи! Сподіваємося на розуміння і допомогу!

Пам’ятаймо, тут навчаються наші діти!!!