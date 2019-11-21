Вандали погнули ринви, знищили клумби у школі Тернопільського району
Від рук вандалів постраждав заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. – заклад дошкільної освіти с. Товстолуг Великогаївської сільської ради Тернопільської області.
Невідомі погнули ринви, знищили клумби, пробили стіни школи.
Про це йдеться на сторінці навчального закладу у Facebook:
- Дирекція ЗЗСО I-III ст. – ЗДО с. Товстолуг хоче “подякувати вандалам” за те, що погнули ринви, знищили клумби. Страшно, що одні долучаються, щоб наша школа була охайною, теплою, красивою, а інші ламають і руйнують. P.S. Хто може нам допомогти виявити винуватців просимо звертатися до адміністрації школи! Сподіваємося на розуміння і допомогу!
Пам’ятаймо, тут навчаються наші діти!!!