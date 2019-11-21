14:24 | 21.11.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Вандали погнули ринви, знищили клумби у школі Тернопільського району

Irena 2 Views Прокоментуй! ,

Від рук вандалів постраждав заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. – заклад дошкільної освіти с. Товстолуг Великогаївської сільської ради Тернопільської області.

Невідомі погнули ринви, знищили клумби, пробили стіни школи.

Про це йдеться на сторінці навчального закладу у Facebook: 

  • Дирекція ЗЗСО I-III ст. – ЗДО с. Товстолуг хоче “подякувати вандалам” за те, що погнули ринви, знищили клумби. Страшно, що одні долучаються, щоб наша школа була охайною, теплою, красивою, а інші ламають і руйнують. P.S. Хто може нам допомогти виявити винуватців просимо звертатися до адміністрації школи! Сподіваємося на розуміння і допомогу!
    Пам’ятаймо, тут навчаються наші діти!!!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *