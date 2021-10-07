14:00 | 7.10.2021
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На Тернопільщині продають “липові” дрова

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У мережі Інтернет зловмисники розміщують оголошення про реалізацію дров. Представляючись працівниками держлісгоспу, попередньо у різних месенджерах пропонують переказати кошти за лісопродукцію на приватні банківські карти. Після оплати, зазвичай, зв’язок за цим номером телефону зникає, дрова не доставляються, а громадяни не можуть повернути собі перераховані гроші.

  ДП «Кременецький лісгосп»  наголошує: оплата за виписану лісопродукцію відбувається виключно  у банках на розрахункові рахунки держлісгоспу. У жодному випадку розрахунок за продукцію не здійснюється через приватні банківські картки!

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