На Тернопільщині продають “липові” дрова

У мережі Інтернет зловмисники розміщують оголошення про реалізацію дров. Представляючись працівниками держлісгоспу, попередньо у різних месенджерах пропонують переказати кошти за лісопродукцію на приватні банківські карти. Після оплати, зазвичай, зв’язок за цим номером телефону зникає, дрова не доставляються, а громадяни не можуть повернути собі перераховані гроші.

ДП «Кременецький лісгосп» наголошує: оплата за виписану лісопродукцію відбувається виключно у банках на розрахункові рахунки держлісгоспу. У жодному випадку розрахунок за продукцію не здійснюється через приватні банківські картки!