Осінні канікули на Тернопільщині: скільки триватимуть та чи можна їх перенести

Канікули з 25 жовтня будуть. І триватимуть традиційно тиждень. Попри те, що наша область в жовтій зоні, все ж на навчальний процес це не вплине. Місцеві школярі відпочиватимуть згідно з графіком Міносвіти.

Як відзначила начальниця управління освіти та науки Ольга Хома, здебільшого навчальні заклади дотримуються тих рекомендацій, які надані Міністерством освіти і науки України.

Вона зазначила, що жодний освітній заклад не подав змін канікулярного періоду в осінній період.

Зазвичай всі школи відправляють учнів на канікули одночасно. Але адміністрація закладу освіти може на власний розсуд перенести канікули на інші дати чи збільшити їхню тривалість, пояснила Ольга Хома.

Це залежить від потреб школи. Наприклад, якщо є проблеми з опаленням, рівнем захворюваності на ковід серед учнів та вчителів. Єдина умова – період навчання має тривати 176 робочих днів.

Наприклад, у тернопільській школі №24 скористалися правом самостійно обирати дати канікул.

Як заявив директор тернопільської загальноосвітньої школи №24 Юрій Каразія, у закладі запровадили таку систему, яка називається триместрова. Вона включає триместри і канікули — двічі осінні і двічі весняні і традиційно зимові. Перші канікули будуть у середині жовтня, другі у листопаді, звичайні зимові – два тижні і весняні канікули.

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