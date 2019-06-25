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На Тернопільщині ремонтують дороги державного значення

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На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області тривають роботи з поточного середнього та дрібного ремонту.  На трасі М-19  Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече в межах Тернопільської області задіно декілька бригад шляховиків. Так у  напрямку Теребовлі підрядна організація відновлює дорожнє покриття застосовуючи так званий ремонт картами.
Ремонт картами передбачає ліквідацію ямковості, просадок, напливів, колійності, застосовуючи фрезерування покриття і укладання асфальтобетону за допомогою асфальтоукладача. Він допомагає шляховикам лагодити каскади ям або значну протяжність колійності і просадки, витрачаючи менше часу та ресурсів.
На цьому ж автошляху у напрямку Кременця дорожники влаштовують узбіччя. Нагадаємо, що на трасі М-19 цьогоріч відновлено  три ділянки в межах Кременецького району загальною протяжністю 10,2 км.

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