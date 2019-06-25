На Тернопільщині ремонтують дороги державного значення

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області тривають роботи з поточного середнього та дрібного ремонту. На трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече в межах Тернопільської області задіно декілька бригад шляховиків. Так у напрямку Теребовлі підрядна організація відновлює дорожнє покриття застосовуючи так званий ремонт картами.

Ремонт картами передбачає ліквідацію ямковості, просадок, напливів, колійності, застосовуючи фрезерування покриття і укладання асфальтобетону за допомогою асфальтоукладача. Він допомагає шляховикам лагодити каскади ям або значну протяжність колійності і просадки, витрачаючи менше часу та ресурсів.

На цьому ж автошляху у напрямку Кременця дорожники влаштовують узбіччя. Нагадаємо, що на трасі М-19 цьогоріч відновлено три ділянки в межах Кременецького району загальною протяжністю 10,2 км.