На что обратить внимание при выборе кондиционера?

Технологии нового поколения позволяют создавать комфортный микроклимат у себя дома или на рабочем месте. Но получаемый эффект зависит от качества приобретаемой техники. Как же выбрать хороший кондиционер, который поможет справиться с летней жарой и наполнит дом теплом в морозы?

Разновидности кондиционеров

Устройства регулировки микроклимата для домашнего применения носят название бытовых кондиционеров. Условно их можно разделить на:

сплит-системы — являют собой конструкцию из двух блоков (внешний — содержит в себе основные механизмы и работает достаточно шумно, поэтому устанавливается на улице, а внутренний — поставляет в помещение воздух необходимой температуры);

моноблоки — оконные (монтируются в оконный проем, при этом управляющий блок находится внутри помещения, а компрессор — на улице), напольные (устанавливаются на полу и имеют определенный элемент мобильности, из недостатков — сильный шум и слабая система охлаждения).

Кроме того, в зависимости от системы управления компрессорами, кондиционеры бывают инверторными и неинверторными. Первые предпочтительнее, так как плавно изменяют температуру и не имеют резкой смены режимов. Это обуславливает более высокую экономичность и длительный срок работы.

Как выбрать подходящее устройство?

Выбирая систему охлаждения воздуха, следует учитывать такие параметры:

режим работы;

площадь помещения;

тип компрессора;

класс экономичности;

уровень шума.

Немаловажным является и выбор производителя. Многие покупатели сейчас стремятся купить кондиционеры Мидеа (сделать это можно на странице: https://allo.ua/ru/products/kondicionery/proizvoditel-midea/), так как эта торговая марка обеспечивает хорошее соотношение цены и качества. Но если вам близок другой бренд, то вполне можете отдать предпочтение его моделям.