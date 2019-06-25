Батько маленьких дітей потребує допомоги: через пекельні болі він не може ні ходити, ні сидіти

Ще рік тому був здоровою людиною, їздив на заробітки у Польщу, разом з дружиню виховував двох маленьких дітей та будував плани на майбутнє, розповідає Василь Срібний. Сьогодні я – людина, яка потребує допомоги.

Минулоріч у чоловіка діагностували захворювання хребта. Спочатку було медикаментозне лікування, та згодом – операція. Після оперативного втручання легше не стало, – каже Василь, – навпаки, почала мучити жахлива біль. Вона настільки сильна, що ні сидіти, ні стояти, ні лежати молодий батько не може, і жодні знеболюючі препарати не допомагають.

За словами чоловіка, зараз він перебуває на лікуванні у Більче-Золотому. Та, як каже Василь, тут розводять руками, бо потрібна ще одна операція. Коштів звісно немає. Адже всі заощадження, які мала родина, вони вже витратили на попередню операцію з видалення міжхребцевої грижі та лікування впродовж року. Консультувалися з чернівецькими лікарями. Там чоловіка готові прийняти та прооперувати. Приблизна сума коштів, яку необхідно зібрати, 60 тисяч гривень, це не враховуючи післяопераційну реабілітацію, – розповідає Василь.

Чоловік дуже страждає та звертається за допомогою. Надіється, що хтось відгукнеться і він все-таки повернеться до нормального життя, де немає пекельного болю. Телефон пана Василя: 096-723-59-28.

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Номер карточки: 4149 4991 2376 8119

Срібний Василь Зіновійович