У Козівській гімназії встановили меморіальну дошку на честь Ігоря Ґерети

У Козові на фасаді гімназії встановили меморіальну дошку на честь відомого історика, археолога, громадського діяча Ігоря Ґерети.

– Нашу гімназію відкрили у 1992 році, вона носить ім’я уродженця Козови Володимира Ґерети, який був рідним братом батька Ігоря Ґерети. Він був членом проводу ОУН, брав активну участь у національно-визвольних змаганнях, загинув за Незалежність України», – розповідає директор Козівської державної української гімназії імені В. Ґерети Михайло Грубий. – Ігор Ґерета дуже багато зусиль доклав щодо заснування нашої гімназії та організації навчально-виховного процесу у цьому освітньому закладі. Він був ініціатором створення клубу творчих зустрічей, щоб наші гімназисти мали можливість спілкуватися з творчими людьми не тільки району, області, а всієї України. Ігор Ґерета завжди наполягав, що треба працювати з молоддю в контексті патріотичного виховання, організовував зустрічі для учнів із дуже цікавими людьми.

За внесок у розвиток гімназії, формування традицій патріотичного виховання учнівської молоді, Ігоря Ґерету одноголосно було обрано почесним опікуном гімназії.

– Ігор Ґерета до останніх днів свого життя був опікуном нашої гімназії. Встановити меморіальну дошку на честь видатного історика, археолога була ініціатива жителя села Козова, чоловіка із активною громадянською позицією Любомира Півсетка. Вдалося втілити такий хороший задум за сприяння народного депутата Тараса Юрика. Розробив барельєф наш земляк, скульптор Іван Сонсядло. Ми, звісно, підтримуємо такі патріотичні ідеї, намагаємося втілити в життя, – каже голова Козівської районної державної адміністрації Василь Вітровий.

Меморіальна дошка була розроблена за фінансової підтримки народного депутата Тараса Юрика. Встановили барельєф на фасаді гімназії з нагоди 80-річчя з Дня народження Ігоря Ґерети.

– Такі ідеї, патріотичні ініціативи мають від нас всебічну підтримку. Бо вони несуть дуже важливий виховний аспект. Ігор Ґерета – це постать, якою ми пишаємося. Традиції, які він заклав в цій гімназії десятки років тому, стали ще більше актуальними. А це говорить про те, що Ігор Ґерета випереджав час своїм баченням, світоглядом. Ми вшановуємо пам’ять видатного історика, педагога і згадуємо, аналізуємо його принципи роботи з учнівською молоддю. Адже сьогодні як ніколи потрібна активна молодь, яка будуватиме майбутнє України. Якою вона буде завтра, залежить від нас сьогодні, – наголошує народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.