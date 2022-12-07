На Тернопільщині шахраї представляються родичами

Кримінальна пригода трапилась з мешканцем обласного центру. Інтернет-шахраї зламали сторінку його знайомого в одній із соціальних мереж та з його акаунту попросили чималу суму.

Гроші нібито були негайно потрібні на термінову операцію для матері. Потерпілий, бажаючи допомогти другу, перерахував шахраям близько 5 тисяч гривень.

Згодом тернополянин все ж зв’язався зі знайомим та зрозумів, що потрапив у пастку шахраїв. Він звернувся в поліцію. Особу зловмисника встановлюють.

Працівники поліції застерігають: якщо ви отримали текстове повідомлення від свого знайомого перерахувати йому кошти, ні в якому разі не поспішайте це робити. Зателефонуйте другові, аби пересвідчитись, чи реально він потребує Вашої допомоги!