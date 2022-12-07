Вночі на Тернопільщині перекинувся автомобіль під керуванням жителя Данії

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 6 на 7 грудня на об’їзній сел. Підволочиськ. Близько 00.30 годинводій автомобіля «Peuegot Experт», громадянин Даніїі, рухаючись автомобільної дорогою М-30, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Через такі дії сталось перекидання автомобіля.

Внаслідок аварії травмувалась пасажирка транспортного засобу, 49-річна дружина водія, яка є уродженкою м. Одеса. Потерпіла отримала травми різного ступеня важкості та була госпіталізована в Підволочиську лікарню.