На Тернопільщині шукають роботу 340 переселенців, серед них є хедхантер, тальман, стрілець, психолог, хімік, слідчий, артист, мерчендайзер

У січні 2023 року за скеруванням служби зайнятості області 17 переселенців працевлаштовано, здебільшого у державному управлінні й обороні, обовˈязковому соціальному страхуванні та у сфері охорони здоров’я. 2 внутрішньо переміщені особи проходили профнавчання за направленнями служби зайнятості.

На 27 січня 2023 року кар’єрні радники Тернопільського обласного центру зайнятості продовжують пошук прийнятних місць праці для 340 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного.

Серед них найбільше працівників торгівлі – 48 осіб; 23 – директори і керівники підприємств чи підрозділів, 18 освітян (вчителів, вихователів, викладачів та ін.), 17 – водіїв і машиністів; 14 працівників медичної сфери (з них 12 – медсестри); 14 – бухгалтери та економісти.

Є й фахівці рідкісних професій: хедхантер, стрілець, тальман, фотограф, психолог, хімік, слідчий, гірник, птахівник, мерчендайзер, артист, бібліотекар, офіцер поліції, програміст.