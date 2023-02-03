У Тернополі патрульні допомогли громадянці, якій раптово стало зле

Вчора під час патрулювання на вулиці Листопадовій до інспекторів звернулися небайдужі громадяни, які розповіли, що невідомій жінці стало зле.

Поліцейські Владислава Горошко та Назар Чайківський негайно вирушили до громадянки. У жінки, просто посеред вулиці, ймовірно, розпочався судомний напад.

Інспектори оперативно надали їй стабільне положення, забезпечили прохідність дихальних шляхів та викликали швидку. До приїзду медиків, охоронці порядку контролювали стан громадянки.

Швидка ушпиталила жінку до лікарні.

Дякуємо громадянам за небайдужість, а патрульним за своєчасну та ефективну допомогу.