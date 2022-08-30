На Тернопільщині сталася смертальна ДТП

29 серпня поблизу села Романівка Тернопільського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення водій одного з транспортних засобів загинув, а пасажирка цього ж автомобіля з травмами була госпіталізована.

На місці події правоохоронці встановили, що зіткнулися автомобілі Toyota Camry за кермом якої перебував житель селища Волочиськ Хмельницької області та ВАЗ-21101 під керуванням жителя села Чернилів-Руський Тернопільського району. На жаль, водій Жигулів від отриманих травм помер. Пасажирка, яка була з ним, госпіталізована з чисельними травмами.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ. Триває досудове розслідування