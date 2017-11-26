“Проголосували на свою голову за Надала!” – у Тернополі знову скандал (фото, відео)

Сьогодні, 25 листопада, мешканці масиву “Дружба” продовжили акцію, покликану привернути увагу до незаконної забудови на території ПК “Березіль”.

Як і анонсувалось, об 11:00 активісти заблокували пішохідний перехід на дамбі Тернопільського ставу в районі “Маяка”.

Активісти вчергове звернулись до небайдужих тернополян з проханням підтримати протест проти незаконних забудов.

Під час акції, активістами на місце були викликані патрульні, котрі діям пікетувальників не перешкоджали, та все ж не давали належних 10 хвилин для безпосереднього переходу через пішоходний перехід.

“Минулого разу, патрульні нам сказали, що ми маємо право перекривати дорогу протягом години часу, десять хвилин ходимо, п’ять відпочиваємо. На цей раз ось ця дівчинка не дає нам наших десять хвилин…”, – скаржиться активістка Юлія Квасниця.

“Проголосували на свою голову за того Надала, тепер мусимо виборювати власне подвір’я!”, – нарікають мешканці навколишніх до ПК “Березіль” будинків.

“Шофери незадоволені, і ми їх розуміємо. Але нехай і вони нас зрозуміють – в мене під вікнами в декількох метрах, будують багатоповерховий будинок! На території палацу культури – це нонсенс! Завтра біля вашого будинку зведуть “будівельне благо” від Надала і як ви будуте на це реагувати? Нас розуміють лише ті тернополяни, котрі вже зіштовхнулись з свавіллям міської влади”, – каже інша жінка-протестувальниця.

23 листопада, біля “Березолю” відбулось чергове протистояння. Як повідомили очевидці подій, “тітушки” погрожували депутату Шкулі і застосували проти нього силу, та громада дала їм відпір.

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