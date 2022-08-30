Понад 20 об’єктів нерухомості, 10 одиниць транспорту та 500 одиниць виробничого устаткування, під’їзну залізничну колію. На Тернопільщині продають спиртзавод
Кобиловолоцьке місце провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” на прозорому аукціоні!⚡️
Цей актив має більше 20 об’єктів нерухомості, понад 10 одиниць транспорту та понад 500 одиниць виробничого устаткування, під’їзну залізничну колію. Загальна площа будівель та споруд 11 529,7 м², площа земельних ділянок 36,9547 га.
ℹ️ Окрім виготовлення основних видів спиртів, актив має потенціал до виробництва біоетанолу та DDGS – поживного корму для худоби, який містить протеїн, клітковину, кальцій, фосфор, лізин та інші корисні мінорні поживні елементи і вітаміни. А ще це хороше мінеральне добриво, яке значно підвищує врожайність.
💰 Стартова ціна — 25 229 045,93 грн;
📆 Дата аукціону — 19 вересня 2022 року;
📍Локація — Тернопільська обл., Теребовлянський р-н., с. Кобиловолоки.
Запрошуємо бізнес до участі в аукціоні!