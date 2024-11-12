На Тернопільщині судитимуть бракон’єрів

Фігуранти поверталися з полювання і перевозили в багажнику автомобіля Mitsubishi L200 Trojan YT06 MWY дві тушки кабанів.

У чоловіків працівники поліції виявили та вилучили дві рушниці з набоями, три мисливських ножі, тепловізор та тепловізійний приціл. Правоохоронці встановили, що одна з рушниць належить жителю Івано-Франківської області, а інший карабін колись належав одному із мисливців з даного авто. Проте після того, як чоловікові інкримінували вбивство через необережність і працівники контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області анулювали дозвіл на зберігання та використання зброї, він його продав товаришу. А перед полюванням, як стверджує підозрюваний, взяв, аби пристрілятися.

Порушення правил полювання, відповідно до частини 2 статті 248 Кримінального кодексу України, караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство.