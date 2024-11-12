Ще одному жителю Тернопільщини, що допомагав «ухилянтам», повідомили про підозру

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру ще одній особі, яка разом з іншими учасниками групи незаконно переправляла військовозобов’язаних через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Отож, на сьогодні повідомлено про підозру вісьмом жителям Тернопільщини та інших регіонів України, яким відповідно до інкримінованої статті КК України загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці вересня цього року правоохоронці викрили злочинну групу осіб, котрі організували бізнес, заробляючи на військовозобов’язаних, які, аби уникнути мобілізації, намагались виїхати за межі держави. Вони підшуковували «ухилянтів», допомагали їм потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску. Надалі фігуранти консультували чоловіків, які вже перетнули кордон, як отримати статус біженця. За надані послуги отримували від 8 до 10 тисяч доларів США.

Заходи з викриття злочинної групи провели оперативники управління карного розшуку, слідчі, працівники кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками обласного управління СБУ та Державної прикордонної служби України.

Під час спецоперації із затримання фігурантів було проведено більше півсотні санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Львівської, Одеської та Чернівецької областей. Серед вилученого – майже 93 тисячі доларів, понад 7500 євро, 147 500 гривень, чотири автомобілі преміумкласу, мобільні телефони, документи.

Триває досудове розслідування.