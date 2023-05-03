На Тернопільщині цьогоріч роботодавці пропонували 426 вакансій у сфері торгівлі

На ринку праці на фахівців у сфері торгівлі є постійний попит. З початку 2023 року роботодавці Тернопільщини мали потребу в 426 працівниках сфери гуртової та роздрібної торгівлі (15% від усіх вакансій по області. З них майже половина вже укомплектовані службою зайнятості.

На 01.05.2023 в області є 143 вакансії у сфері торгівлі. З них, найбільше у роздрібній торгівлі (переважно це продаж продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів в магазинах). Зарплата – до 12 тис. гривень.

Роботодавцям найбільше потрібні продавці продовольчих товарів (30 вакансій), продавці-консультанти (17), касири торговельного залу (8), менеджери зі збуту (7 вакансій), а також продавці непродовольчих товарів, представники торговельні, організатори із збуту, менеджери в роздрібній торгівлі, менеджери в гуртовій торгівлі та ін.

Якщо у Вас немає відповідної професії , за спрямуванням служби зайнятості професії касира торговельного залу (навчання 3-4,5 міс.) та продавця продовольчих (непродовольчих) товарів (навчання 3,5-5,5 міс.) можна здобути в Івано-Франківському, Львівському, Полтавському, Одеському, Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Професійне навчання можливе з використанням дистанційних технологій.