Какой вид глубинного вибратора для бетона выбрать

Чтобы правильно выбрать вид глубинного вибратора для бетона, а затем и подходящую под ваши условия работы модель данного оборудования, необходимо ознакомиться с его разновидностями, особенностями конструкции и выделить для себя ключевые технические параметры.

Глубинный, или как его ещё называют погружной, вибратор предназначен для уплотнения бетонных и строительных смесей, путём максимального удаления воздуха, который остается в слоях раствора во время его заливки. Если не удалить воздух с бетонного раствора, то в нем появятся трещины, начнет крошиться и в итоге произойдет разрушение монолитной конструкции.

Разновидности глубинных вибраторов и их конструктивные особенности

Конструкция глубинного насоса несложная, он состоит из:

1. приводного механизма;

2. гибкого вала — для передачи крутящего момента;

3. балансира — для создания колебаний;

4. наконечника — непосредственно воздействующего на бетонную смесь.

Приводным механизмом может служить:

● электродвигатель, рассчитанный на напряжение 220 или 380 Вольт;

● двигатель внутреннего сгорания, перерабатывающий или бензин, или дизтопливо;

● пневмопривод, преобразующий энергию сжатого воздуха.

Чаще всего для домашнего строительства используются вибраторы работающие от электросети — электрические. Они характеризуются компактностью, небольшим весом, минимальным шумом во время работы, а также огромным разнообразием моделей. Другие виды вибраторов применяются если нет возможности подключения инструмента к напряжению, например, при строительстве удалённых распределительных подстанций и новых построек, где еще нет электроснабжения.

Ключевые нюансы выбора вибратора для бетона

Выбирая вид и модель глубинного насоса, после того как вы определились с типом привода, нужно узнать:

1. мощность приводного механизма. Для бытового использования будет вполне достаточно устройства мощностью до 2 000 Вт;

2. величину колебаний, генерируемых устройством. До 3,5 тысяч колебаний в минуту считается низкочастотным вибратором для бетона, от 3, 5 до 10 тысяч — среднечастотным; от 10 тысяч колебаний — высокочастотным. Чаще всего используются для строительства среднечастотные агрегаты показывающие отличные результаты при уплотнении смесей на основе песка, мелкой и средней фракции гальки и цемента;

3. форму и размер вибронаконечника. Его форму и размер подбирают в зависимости от марки цемента, объёмов работы, а также размеров опалубки и отверстий металлической армировки

4. длину гибкого вала. Она может варьироваться от 1 до 15 метров и выбирается в зависимости от сферы применения и глубины бетонного слоя;

Особенности эксплуатации

Глубинный вибратор не применяется для реализации стяжек, и других вариантов заливки небольшого слоя раствора, для этого используется площадочная поверхностная установка, выполняющая такую же функцию.

Удаление воздуха, избавление от пор, а также равномерное распределение по всем щелям строительной бетонной смеси выполняется путем опускания, на определённое время, вибронаконечника в раствор. Это время зависит от структуры раствора.

Помните, что нежелательно приближаться наконечником до стенок опалубки или же арматуры на расстоянии 10-15 см.

Как и где выгодно купить вибратор по бетону?

Компания “Инструмент-центр” предлагает широкий выбор вибраторов как для бытового, так и профессионального использования. Купить вибратор по бетону здесь безопасно, так как каждая единица товара проходит несколько этапов проверки, включая также пробный запуск, минимизирующий риск попадания к покупателю неисправного товара.

Чтобы оформить покупку, нужно выбрать подходящую вам модель вибратора по бетону, затем выбрать один из удобных форм оплаты и доставки. Доставка осуществляется с помощью службы “Нова Пошта”.

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