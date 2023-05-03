Какой вид глубинного вибратора для бетона выбрать
Чтобы правильно выбрать вид глубинного вибратора для бетона, а затем и подходящую под ваши условия работы модель данного оборудования, необходимо ознакомиться с его разновидностями, особенностями конструкции и выделить для себя ключевые технические параметры.
Глубинный, или как его ещё называют погружной, вибратор предназначен для уплотнения бетонных и строительных смесей, путём максимального удаления воздуха, который остается в слоях раствора во время его заливки. Если не удалить воздух с бетонного раствора, то в нем появятся трещины, начнет крошиться и в итоге произойдет разрушение монолитной конструкции.
Разновидности глубинных вибраторов и их конструктивные особенности
Конструкция глубинного насоса несложная, он состоит из:
Приводным механизмом может служить:
Чаще всего для домашнего строительства используются вибраторы работающие от электросети — электрические. Они характеризуются компактностью, небольшим весом, минимальным шумом во время работы, а также огромным разнообразием моделей. Другие виды вибраторов применяются если нет возможности подключения инструмента к напряжению, например, при строительстве удалённых распределительных подстанций и новых построек, где еще нет электроснабжения.
Ключевые нюансы выбора вибратора для бетона
Выбирая вид и модель глубинного насоса, после того как вы определились с типом привода, нужно узнать:
Особенности эксплуатации
Глубинный вибратор не применяется для реализации стяжек, и других вариантов заливки небольшого слоя раствора, для этого используется площадочная поверхностная установка, выполняющая такую же функцию.
Удаление воздуха, избавление от пор, а также равномерное распределение по всем щелям строительной бетонной смеси выполняется путем опускания, на определённое время, вибронаконечника в раствор. Это время зависит от структуры раствора.
Помните, что нежелательно приближаться наконечником до стенок опалубки или же арматуры на расстоянии 10-15 см.
Как и где выгодно купить вибратор по бетону?
Компания “Инструмент-центр” предлагает широкий выбор вибраторов как для бытового, так и профессионального использования. Купить вибратор по бетону здесь безопасно, так как каждая единица товара проходит несколько этапов проверки, включая также пробный запуск, минимизирующий риск попадания к покупателю неисправного товара.
Чтобы оформить покупку, нужно выбрать подходящую вам модель вибратора по бетону, затем выбрать один из удобных форм оплаты и доставки. Доставка осуществляется с помощью службы “Нова Пошта”.
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