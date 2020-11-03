На Тернопільщині у колодязі знайшли тіло жінки, яке пролежало там 2 тижні

В одному із сіл Козівського району в криниці знайшли тіло жінки. Зникла вона більше 10-ти днів тому.

Про те, що жінка не виходить не зв’язок і її ніде немає повідомив поліцейських сільський голова.

Він розповів правоохоронцям, що люди просять встановити місце знаходження сусідки, якої вже близько десяти днів вони не бачать ні у селі, ні біля будинку. Жінка, 1959 року народження, мешкала сама. Про будь-які довготривалі поїздки не розповідала.

Пошуками зниклої зайнялися оперативники. За словами начальника Козівського відділення поліції Миколи Петрика, правоохоронці почали опитувати сусідів, перевіряти будинок й прилеглу територію.

За кілька годин жінку знайшли, але мертвою. Її тіло виявили в криниці на території власного домогосподарства. За попередніми даними, у воді загибла пробула близько двох тижнів. Причину смерті встановить судово-медична експертиза, а також ймовірну причину падіння.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 частина 1 ККУ. Триває слідство.