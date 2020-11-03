З очільником Тернопільщини – наживо

Розповісти про проблему та поставити запитання голові Тернопільської облдержадміністрації Володимиру Трушу можна на пряму. Щотижня очільник області проводить трансляції на своїй сторінці у мережі Фейсбук, під час яких спілкується з краянами. Як готується до ефірів голова адміністрації та про що найчастіше запитують тернополяни, ми поцікавилися у Володимира Труша.

Напередодні кожного «лайфу» на сторінці керівника ОДА з’являється анонс з датою та часом ефіру. У коментарях до повідомлення жителі області можуть залишити свої питання та повідомлення.

– До спілкування у мережі Фейсбук мене підштовхнули певні обставини. Як ви знаєте, у мій перший робочий в адміністрації було зафіксовано перший випадок COVID на Тернопільщині. Це було у березні. Тоді ж в області було введено посиленні карантинні заходи. Рух і контакти були обмежені. Найшвидшим методом інформування стали соціальні мережі. Я регулярно повідомляв про стан справ в області у своїх дописах, – розповідає Володимир Труш. – Потім вирішив змінити формати. Хотів, щоб люди побачили не лише результат роботи, а й сам процес. Тому частину заходів почали транслювати наживо.

Через карантинні обмеження обласна адміністрація перейшла у особливий режим роботи. Зокрема, були скасовані і особисті прийоми громадян. Ситуація змінилася лише наприкінці травня.

– Як тільки, державна комісія ТЕБ та НС послабила карантин ми розпочали практику виїзних прийомів громадян. Щотижня разом з керівниками силових структур – начальником Нацполіції, СБУ, головним прокурором – ми їхали у райони, де спілкувалися з людьми наживо. Для мене це було важливо з двох причин. Я хотів більше познайомитися з областю, відчути потреби та проблеми людей в кожному районі. По-друге, я побачив, що у людей назбиралося багато питань, як правило, господарських. Вони хотіли їх озвучити і бути певними, що про їхню проблему знають і розуміють, – каже очільник області.

Так поряд з прийомами громадян з’явилися і онлайн ефіри у Фейсбук. Найчастіше, каже Володимир Труш, запитують про дороги.

– Це людей болить найбільше. Майже 80% питань, як на особистих прийомах, так і онлайн стосуються ремонту. Цього року багато зроблено, але і є над чим працювати. Бо, справді, у деяких місцях доріг нема. У таких випадках ми не можемо миттєві відреагувати і зробити на місяць нову дорогу, але зате завдяки таким зверненням ми формуємо перелік об’єктів ремонту на наступний рік. Де ситуація критична, то хоча б ліквідуємо аварійно небезпечні ділянки. Також питань про карантинні обмеження, особливо про роботу шкіл та садочків, лікарень, просять про ремонти навчальних закладів, спортивних майданчиків. Буває, люди просто дякують, якщо їхнє питання вирішилося, – каже Володимир Труш. – Усі повідомлення я перечитую і озвучую під час ефіру. Відверто скажу, деякі потребують підготовки, бо інформацію треба вивчити і самому розібратися у суті питання, але вважаю це хорошим досвідом. Якщо на якесь питання не встигаю відповісти, то повертаюся до нього наступного ефіру або відповідаю у повідомленні.

Поспілкуватися з головою Тернопільської обласної державної адміністрації можна вже завтра. О 15.00 Володимир Труш відповідатиме на запитання жителів області на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі фейсбук. Посилання тут https://www.facebook.com/Trush.Volodymyr