На Тернопільщині в ДТП травмувались п’ятеро людей, з них одна людина смертельно

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 вересня на території Кременецького району. Близько 15.00 годин поблизу с. Плоске відбулося зіткнення легкових автомобілів «Hyundai Getz» та «Opel Zafira».

Внаслідок ДТП водійка «Hyundai Getz», 44-річна жителька м. Київ, зазнала травм, несумісних із життям та загинула на місці аварії. Крім загиблої жінки травмувались ще четверо осіб: її 16-річний син та троє людей, які перебували в іншому автомобілі.

Всіх потерпілих госпіталізовано в Кременецьку районну лікарню.