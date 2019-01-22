На Тернопільщині в сільських школах за 7 млн. грн. облаштують туалети

Завдяки підтримці держави учні сільських шкіл на Тернопільщині нарешті забудуть про те, що таке дерев’яні туалети на вулиці. Адже уряд виділив кошти на облаштування нових вбиралень.

Це будуть сучасні туалети всередині приміщення шкіл, як і годиться. Загалом на ці потреби область отримала державне фінансування у розмірі 7 млн. грн.

В ОДА кажуть, що гроші буде перерозподілено між усіма районами. Відтак, вже зовсім скоро проблема як така має зникнути.

До слова, Тернопілля у сфері освіти отримує від уряду чималу фінансову підтримку, кошти з якої регулярно вкладають у капітальні ремонти, оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів тощо.