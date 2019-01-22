У тернопільському медичному університеті інспектори з праці знайшли порушення
Головні державні інспектори Управління Держпраці у Тернопільській області завершили планову перевірку Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України», яка тривала з 11 по 15 січня 2019 року.
Під час перевірки інспектори Управління виявили 14 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема:
- не отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- не створено енергетичну службу в університеті;
- не створено кабінет з охорони праці для проведення навчання, інструктажів, семінарів;
- у кімнаті для утримання мурчаків, свинарнику (приміщення віварію) розподільчі коробки не закриті захисними кришками;
- у гуртожитку №2 на посту охорони не вивішено табличку «номери аварійних служб»;
- схема руху транспорту, що встановлена при в’їзді на території навчального корпусу №8 не поновлена;
- у журналах реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці (морфологічний корпус, стоматологічний корпус) не заповнюється графа 12;
- у керівників структурних підрозділів відсутній Перелік інструкцій з охорони праці по підрозділу;
- не складено плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на 2019 рік;
- в інструкціях з охорони праці в розділі «Загальні положення» (віварій) не вказано перелік видів спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ, які мають видаватися працівникам конкретної професії;
- не затверджено Положення про енергетичну службу;
- у Переліку робіт, які виконуються в електроустановках в порядку поточної експлуатації не вказано кількісний і якісний склад виконавців на кожен вид робіт;
- захисні засоби обліковуються в журналі не встановленої форми;
- не призначені по підрозділах особи, відповідальні за збереження та справність електроінструменту;
- у розподільчому щиті гуртожитку №2 замість запобіжників встановлені перемички з мідного проводу.
За порушення нормативно-правових актів з охорони праці до адміністративної відповідальності притягнуто 2 посадових осіб.
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