У тернопільському медичному університеті інспектори з праці знайшли порушення

Головні державні інспектори Управління Держпраці у Тернопільській області завершили планову перевірку Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України», яка тривала з 11 по 15 січня 2019 року.

Під час перевірки інспектори Управління виявили 14 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема:

не отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;

не створено енергетичну службу в університеті;

не створено кабінет з охорони праці для проведення навчання, інструктажів, семінарів;

у кімнаті для утримання мурчаків, свинарнику (приміщення віварію) розподільчі коробки не закриті захисними кришками;

у гуртожитку №2 на посту охорони не вивішено табличку «номери аварійних служб»;

схема руху транспорту, що встановлена при в’їзді на території навчального корпусу №8 не поновлена;

у журналах реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці (морфологічний корпус, стоматологічний корпус) не заповнюється графа 12;

у керівників структурних підрозділів відсутній Перелік інструкцій з охорони праці по підрозділу;

не складено плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на 2019 рік;

в інструкціях з охорони праці в розділі «Загальні положення» (віварій) не вказано перелік видів спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ, які мають видаватися працівникам конкретної професії;

не затверджено Положення про енергетичну службу;

у Переліку робіт, які виконуються в електроустановках в порядку поточної експлуатації не вказано кількісний і якісний склад виконавців на кожен вид робіт;

захисні засоби обліковуються в журналі не встановленої форми;

не призначені по підрозділах особи, відповідальні за збереження та справність електроінструменту;

у розподільчому щиті гуртожитку №2 замість запобіжників встановлені перемички з мідного проводу.

За порушення нормативно-правових актів з охорони праці до адміністративної відповідальності притягнуто 2 посадових осіб.

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