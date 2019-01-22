У Тернополі – конкурс оцінювачів

Регіональне відділення по Тернопільській області оголосило конкурс оцінювачів, який відбудеться 31 січня 2019 року. Необхідно оцінити об’єкти оренди та приватизації.

З метою визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати потрібно оцінити:

– площадку з асфальтовим покриттям площею 748,0 кв. м у м. Чортків, вул. Князя Володимира Великого, 12;

– площадку з асфальтовим покриттям площею 1600,0 кв. м у м. Чортків, вул. Князя Володимира Великого, 12;

– частину нежитлового приміщення площею 26,7 кв. м розташованого на 6 поверсі у м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Ще один об’єкт – котельне приміщення площею 61,8 кв. м в будівлі гаража у м. Монастириська,

вул. Сагайдачного, 3А, потрібно оцінити з метою визначення його ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Останній день прийому конкурсної документації – 24 січня 2019 року. Документація приймається у РВ (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604), тел. для довідок – 25-04-87. Детальнаа інформація – у газеті «Відомості приватизації» № 3 від 16 січня 2019 року.

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