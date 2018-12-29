На Тернопільщині внаслідок ДТП загинуло троє людей, ще двоє зазнали травм

Минулої доби на Тернопільщині сталося відразу чотири дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких загинули троє осіб, ще двоє отримали численні травми.

Перша подія трапилась о 18.30 годин 28 грудня, коли м. Кременець по вул. Дубенська водій автомобіля «Kia Sportage», 33-річний житель м. Ніжин, Чернігівської області, скоїв наїзд на пішохода 53-річну жительку м. Кременець, яка від отриманих травм померла на місці події.

Буквально через годину, водій автомобіля «Renault Trafic» 40-річний житель смт. Козлів, Козівського району, скоїв наїзд на двох пішоходів. В наслідок ДТП потерпілих, з численними травмами госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню.

Наступні дві події, що закінчилися смертю учасників дорожнього руху, сталися вночі.

Так, в с. Смиківці Тернопільського району, внаслідок зіткнення автомобілів «Volkswagen Jetta» та «DAF», загинув водій легковаго автомобіля.

О 02.45 годин 29 грудня біда сталась в м. Тернопіль по вул. Злуки, 5, коли водій автомобіля «Toyota Rav 4» скоїв наїзд на пішохода та втік з місця події. На жаль, пішохід від отриманих травм помер в лікувальному закладі