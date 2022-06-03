09:43 | 3.06.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині внаслідок ДТП жінка-водій опинилась в лікарні

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 червня поблизу с. Кам’янки Підволочиської територіальної громади. Орієнтовно о 20.00 годин тут зіткнулись автомобілі «ВАЗ 2101» та «Mercedes Bens». 

Внаслідок аварії травми різного ступеня важкості отримали водії обох транспортних засобів, яких доставили в Підволочиську лікарню. Водія «Mercedes Bens», 40-річну жительку с. Хмелиська Тернопільського району, госпіталізували в хірургічне відділення, а 20-річний водій «копійки», після отримання медичної допомоги, відмовився від госпіталізації. 

Зі слів очевидців аварії, саме юний водій виїхав на зустрічну смугу, чим спричинив ДТП.




Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *