На Тернопільщині внаслідок ДТП жінка-водій опинилась в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 червня поблизу с. Кам’янки Підволочиської територіальної громади. Орієнтовно о 20.00 годин тут зіткнулись автомобілі «ВАЗ 2101» та «Mercedes Bens».

Внаслідок аварії травми різного ступеня важкості отримали водії обох транспортних засобів, яких доставили в Підволочиську лікарню. Водія «Mercedes Bens», 40-річну жительку с. Хмелиська Тернопільського району, госпіталізували в хірургічне відділення, а 20-річний водій «копійки», після отримання медичної допомоги, відмовився від госпіталізації.

Зі слів очевидців аварії, саме юний водій виїхав на зустрічну смугу, чим спричинив ДТП.







