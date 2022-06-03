Чотирирічного Ромчика з Тернопільщини рятують у реанімації: потрібна допомога на лікування

Нещодавно у хлопчика виявили пухлину головного мозку. Родина просить у всіх небайдужих фінансової підтримки на лікування

Днями у маленького жителя села Коханівка Вишнівецької громади на Тернопільщині Романа Васильчука виявили пухлину головного мозку. Зараз лікарі борються за його життя. Лікування дороге, тому рідні оголосили збір коштів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Вишнівецької територіальної громади.

25 травня Роману виповнилося 4 рочки. Хлопчик зустрів свій день народження в анестезіолого-реанімаційному відділенні Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. У нього виявили пухлину головного мозку, – йдеться у повідомленні.

Для лікування дитини потрібні значні кошти, яких сім’я не в змозі зібрати самостійно. Тож родина просить усіх небайдужих про фінансову підтримку.

Кошти можна перерахувати за реквізитами:

5168 7451 1307 7637 (ПриватБанк, Васильчук Ольга)