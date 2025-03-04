На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинув пенсіонер

Подія трапилася у селі Михайлівка Чортківського району в понеділок, 3 березня.



До співробітників відділення поліції №1 м. Борщів надійшло повідомлення від рятувальників про те, що виникла пожежа в житловому будинку.



Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували займання. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Внаслідок займання 84-річний господар помешкання отруївся чадним газом та помер.



Поліцейські провели огляд місця події та встановлюють обставини смерті чоловіка.



Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

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