Під час другої атаки росія знову атакувала цивільні об’єкти Тернопільщини

Про це повідомляє голова військової адміністрації Володимир Труш.

О 05.00 год зафіксованою приліт крилатих ракет.

Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків.

Пожежу, яка виникла на місці – одразу ліквідували.

Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів.

Потерпілих від час цієї надзвичайної події немає.

На місці події працюють спеціалісти.

Прошу не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів.

Якщо ви побачили уламки збитої ракети, не підходьте близько і не торкайтеся, телефонуйте 101.