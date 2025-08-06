На Тернопільщині водійка спричинила ДТП, в результаті якої постраждав інший автомобіль

5 серпня, близько 9:00, в селищі Мельниця-Подільська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. 27-річна жінка, жителька Хмельницької області, отримала тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За інформацією Борщівського відділення поліції, водійка автомобіля Volkswagen Passat виїхала на смугу зустрічного руху. Водій іншого автомобіля, Volkswagen Sharan, намагаючись уникнути зіткнення, з’їхав з дороги і врізався в електроопору. В результаті удару травми отримала пасажирка Volkswagen Sharan, 27-річна жінка.

На місце події одразу виїхала бригада екстреної медичної допомоги, яка госпіталізувала потерпілу до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до травмування людини. У водіїв були взяті зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідство триває.