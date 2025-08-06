За добу 5 серпня рятувальники Тернопільщини ліквідували 3 пожежі

Протягом доби 5 серпня на Тернопільщині було ліквідовано три пожежі. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій області виїжджали на виклики, пов’язані з загоряннями у різних місцях.

Перша пожежа сталася о 19:04 у селі Геленки Козівської громади, де горіла господарська будівля. Вогонь знищив дрова, покриття та саморобну піч. Завдяки швидким діям рятувальників вдалося врятувати дві будівлі — житлову та господарську. Попередньою причиною пожежі називають несправне пічне обладнання.

Через півгодини, о 19:27, виникла пожежа на електророзподільчій підстанції в місті Бережани. Пожежа охопила площу в 2 м² і виникла на підстанції, яка живила зарядний пристрій для електромобілів. Причина загоряння наразі з’ясовується.

О 20:55 в Тернополі на вулиці Микулинецька рятувальники виїжджали на загоряння сміття на відкритій території. Площа пожежі склала всього 0,0005 га. Причина і збитки наразі встановлюються.

Рятувальники закликають громадян не ігнорувати правила пожежної безпеки, а в разі небезпеки — терміново звертатися за номером 101.