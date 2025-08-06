На Тернопільщині запускають виїзди мобільних бригад служби крові до громад області

На Тернопільщині запускають виїзди мобільних бригад служби крові до територіальних громад області. Це дозволить охопити більше охочих допомогти, навіть у найвіддаленіших селах і містечках.



Про це під час брифінгу розповіли Василь Хомінець та Ольга Ярмоленко.



🩸До кінця 2025 року заплановано 54 виїзди.



📍Найближчі з них:

– Чортківська громада — 7 серпня

– Кременецька — 12 серпня

– Бережанська — 14 серпня

– Заліщицька — 19 серпня

– Вишнівецька — 21 серпня

– Скалатська — 26 серпня



🔗 Повний графік виїздів на сайті Тернопільської ОВА.



За перше півріччя вже:

✔️ Прийнято понад 6 тисяч донорів

✔️ Проведено понад 4 400 кровоздач у центрі крові

✔️ Заготовлено понад 11 тисяч компонентів крові



Частину компонентів регулярно передають на схід України для підтримки наших захисників. Це дозволяє оперативно реагувати на виклики війни.



Донорство сьогодні – це обороноздатність, підтримка і шанс на життя. Якщо маєте змогу – долучайтеся!

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