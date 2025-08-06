На Тернопільщині запускають виїзди мобільних бригад служби крові до громад області
На Тернопільщині запускають виїзди мобільних бригад служби крові до територіальних громад області. Це дозволить охопити більше охочих допомогти, навіть у найвіддаленіших селах і містечках.
Про це під час брифінгу розповіли Василь Хомінець та Ольга Ярмоленко.
🩸До кінця 2025 року заплановано 54 виїзди.
📍Найближчі з них:
– Чортківська громада — 7 серпня
– Кременецька — 12 серпня
– Бережанська — 14 серпня
– Заліщицька — 19 серпня
– Вишнівецька — 21 серпня
– Скалатська — 26 серпня
🔗 Повний графік виїздів на сайті Тернопільської ОВА.
За перше півріччя вже:
✔️ Прийнято понад 6 тисяч донорів
✔️ Проведено понад 4 400 кровоздач у центрі крові
✔️ Заготовлено понад 11 тисяч компонентів крові
Частину компонентів регулярно передають на схід України для підтримки наших захисників. Це дозволяє оперативно реагувати на виклики війни.
Донорство сьогодні – це обороноздатність, підтримка і шанс на життя. Якщо маєте змогу – долучайтеся!