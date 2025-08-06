16:55 | 6.08.2025
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На Тернопільщині запускають виїзди мобільних бригад служби крові до громад області

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На Тернопільщині запускають виїзди мобільних бригад служби крові до територіальних громад області. Це дозволить охопити більше охочих допомогти, навіть у найвіддаленіших селах і містечках.

Про це під час брифінгу розповіли Василь Хомінець та Ольга Ярмоленко.

🩸До кінця 2025 року заплановано 54 виїзди.

📍Найближчі з них:
– Чортківська громада — 7 серпня
– Кременецька — 12 серпня
– Бережанська — 14 серпня
– Заліщицька — 19 серпня
– Вишнівецька — 21 серпня
– Скалатська — 26 серпня

🔗 Повний графік виїздів на сайті Тернопільської ОВА.

За перше півріччя вже:
 ✔️ Прийнято понад 6 тисяч донорів
 ✔️ Проведено понад 4 400 кровоздач у центрі крові
 ✔️ Заготовлено понад 11 тисяч компонентів крові

Частину компонентів регулярно передають на схід України для підтримки наших захисників. Це дозволяє оперативно реагувати на виклики війни.

Донорство сьогодні – це обороноздатність, підтримка і шанс на життя. Якщо маєте змогу – долучайтеся!

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